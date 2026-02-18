Nach dem Besatzungswechsel Anfang Juli 1945 gestattete die sowjetische Besatzungsmacht auch in Thüringen antifaschistisch-demokratische Parteien. Schon am 7. Juli hatten die Sozialdemokraten zur ersten Kreiskonferenz eingeladen, mit der die Ortsvereine des Altkreises sowie der Stadt- und Kreisverband Schmalkalden der SPD wiedergegründet wurden. Dies veranlasste die ehemaligen Mitglieder der 1933 verbotenen Ortsgruppe der Deutschen Demokratischen Partei Hans Lohse, Robert Rompf und Max Weyh schon am 8. Juli 1945 zu einer Vorbesprechung mit den ebenfalls interessierten Curt Heß, Hermann Werner, Waldemar Kampmann, Richard Taeger und Eugen Rafflenbeul zwecks Wiedergründung einer liberalen Partei.