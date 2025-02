Parteienspektrum: Digitalminister sieht Freie Wähler links von der CSU

Aktuell versuchen die Freien Wähler erneut, bei der Bundestagswahl kommenden Sonntag (23.2.) in den Bundestag einzuziehen. Dies wollen sie erreichen, indem sie in Bayern drei Direktmandate gewinnen, um so nicht an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Bislang hatte die Partei diese Hürde bei Bundestagswahlen nicht genommen. Falls eine Partei über die Erststimmen drei Direktmandate bekommt, gilt für sie die Fünf-Prozent-Hürde nicht.