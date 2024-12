Parteien Wolf zu Wagenknecht: "Stehen inhaltlich nah beieinander"

Ilmenau - Nach einem parteiinternen Streit bei den Koalitionsverhandlungen in Thüringen hat BSW-Landesparteichefin Katja Wolf ihre inhaltliche Nähe zu Parteigründerin Sahra Wagenknecht betont. "Es tut mir in der Seele weh, wenn versucht wird, einen Keil zwischen Sahra und mich zu treiben", sagte Wolf bei einer Mitgliederversammlung in Ilmenau vor der Abstimmung über den Brombeer-Koalitionsvertrag von CDU, BSW und SPD. Sie dankte Wagenknecht für ihren Mut, "ihre Klugheit" und ihren Ratschlag. "Wir sind zwei starke Frauen, die inhaltlich so nah beieinander stehen", sagte Wolf und ernte großen Applaus.