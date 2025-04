Parteien: Wolf will mögliche Kandidatur mit BSW-Mitgliedern beraten

Erfurt (dpa/th) - Thüringens BSW-Chefin Katja Wolf will eine mögliche erneute Kandidatur für den Parteivorsitz mit den BSW-Mitgliedern besprechen. "Ich werde diese Frage zuerst mit den Mitgliedern beraten - auch im Zusammenhang mit dem Leitantrag", sagte Wolf der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt auf Anfrage. In knapp zwei Wochen wird auf einem Landesparteitag der Thüringer BSW-Vorstand neu gewählt. Bisher sind Katja Wolf und Steffen Schütz Vorsitzende des Landesverbands. Zugleich ist Wolf Vize-Ministerpräsidentin und Finanzministerin, Schütz ist Infrastrukturminister.