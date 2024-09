Parteien: Wanderwitz: AfD-Verbotsverfahren nötig

Die konstituierende Sitzung im Thüringer Landtag endete am Donnerstag nach mehreren Stunden mit einem Eklat. Sie wurde unterbrochen und die CDU-Fraktion rief das Verfassungsgericht an, um dort die Abläufe klären zu lassen. Hintergrund ist Streit über den Ablauf der Wahl eines Landtagspräsidenten. Das Thüringer Parlament gilt nun zunächst nicht als arbeitsfähig. Die Sitzung soll am Samstag fortgesetzt werden.