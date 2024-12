In ihrer Rede rechtfertigte sie die während der Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen aufgebrandete Kritik. "Ja, da waren wir nicht zufrieden mit dem, was in der Präambel stand. Ich auch nicht", sagte sie. Der Druck aus der Partei habe aber dazu geführt, dass die BSW-Verhandlungsführer in Thüringen später deutlich mehr haben erreichen können.