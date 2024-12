Sowohl in Brandenburg als auch in Thüringen könnten erstmals in Deutschland Landesregierungen unter Beteiligung der Wagenknecht-Partei entstehen. In Potsdam entscheidet an diesem Freitag ein BSW-Landesparteitag über den mit der SPD ausverhandelten Koalitionsvertrag. Auch die Sozialdemokraten könnten noch am Abend grünes Licht für das Bündnis unter Führung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geben.