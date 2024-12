Parteien Wagenknecht: Können MP-Wahl nicht von AfD abhängig machen

Ilmenau - Eine Wahl von Mario Voigt (CDU) zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD wäre aus Sicht von BSW-Chefin Sahra Wagenknecht kein Hindernis. "Was die AfD macht, ist ja nicht unsere Entscheidung", sagte Wagenknecht am Rande einer BSW-Mitgliederversammlung in Ilmenau. Auf die Frage, ob Voigt die Wahl dann auch annehmen sollte, sagte Wagenknecht: "Wir können doch nicht der AfD die Entscheidung darüber geben, ob jemand Ministerpräsident wird. Die Macht an Herrn Höcke auszuliefern, das wäre doch völlig verrückt." Voigt könne die Wahl "selbstverständlich" annehmen, sagte sie später bei einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass er in einem dritten Wahlgang ohnehin gewählt wäre. "Also es hängt ja nicht daran, ob die AfD ihn wählen wird."