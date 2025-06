Parteien Wagenknecht hält ihre Partei für unverzichtbar

Jüngste Umfragen des Instituts Insa sehen das BSW in Mecklenburg-Vorpommern bei sechs Prozent und in Sachsen-Anhalt bei acht Prozent. Kurz nach der Gründung 2024 hatte das BSW bei Wahlen in Europa sowie in Brandenburg, Sachsen und Thüringen den Einzug in die Parlamente geschafft. In Brandenburg und Thüringen regiert die Partei mit.