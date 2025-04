Demokraten müssen selbstbewusster auftreten

Nach Ansicht von Voigt nutzt die Debatte nur der AfD. "Deutschland hat echte Probleme. Die Menschen verlieren das Vertrauen in die Demokratie, in die Funktionsfähigkeit des Staates. Und wir diskutieren darüber, ob die AfD einen Ausschussvorsitzenden im Deutschen Bundestag bekommen kann." Die Demokraten müssten selbstbewusster auftreten und die AfD inhaltlich stellen. Das erlebe er in Thüringen.