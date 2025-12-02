Besonders diskutiert wurde bei der Gründung in Gießen der Auftritt des Vorstandsbewerbers Alexander Eichwald, der mit rollendem "R" NS-Anspielungen im Tonfall Adolf Hitlers von sich gab. AfD-Chef Tino Chrupalla kündigte anschließend eine Prüfung des Falls an. Kramer sagte, man werde diesen Hinweis berücksichtigen. Es gehe jedoch nicht um eine einzelne Rede, sondern um "alle Reden und Beiträge". "Völkischer Nationalismus sowie Anspielungen und Parallelen zu Leitgedanken der Hitlerjugend sind dabei einige Anhaltspunkte."