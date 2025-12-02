Erfurt - Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer sieht bei der neuen AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland" deutliche Anhaltspunkte für rechtsextremistische Tendenzen. Eine erste Sichtung der Beiträge und Auftritte bei der Gründungsveranstaltung zeige "weder eine Mäßigung noch eine Distanzierung oder gar Wandlung", sagte Kramer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Man müsse "wohl doch eher von einer Nachfolgeorganisation, diesmal unter dem Schutz des grundgesetzlichen Parteienprivilegs als Jugendorganisation der AfD, ausgehen".