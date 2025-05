Schwerer Stand bei Landtagswahlen im Osten

Im kommenden Jahr stehen in fünf Bundesländern Landtagswahlen an. In Baden-Württemberg stellen sie derzeit den Ministerpräsidenten, stehen in Umfragen aber mehr als zehn Prozentpunkte hinter der CDU - und teils sogar hinter der AfD auf Platz drei. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern müssen sie ausweislich der jüngsten Umfragewerte um einen Wiedereinzug in das jeweilige Landesparlament bangen.