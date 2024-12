Parteien: Thüringer BSW stimmt über Brombeer-Koalitionsvertrag ab

Ilmenau - Drei Monate nach der Landtagswahl in Thüringen entscheidet das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei einer Mitgliederversammlung am Samstag über einen Koalitionsvertrag mit CDU und SPD. Kommt das Bündnis zustande, wäre es die erste sogenannte Brombeer-Koalition in Deutschland. Die CDU hat dem Vertrag bereits zugestimmt, bei der SPD läuft noch bis Montagmittag ein Mitgliederentscheid. Thüringens CDU-Landeschef Mario Voigt will sich am Donnerstag zum Ministerpräsidenten wählen lassen.