Parteien: Thüringer BSW-Jugendverband gegründet

Neustadt an der Orla (dpa/th) - In Neustadt an der Orla ist ein Thüringer BSW-Jugendverband gegründet worden. Als Vorsitzender wurde am Samstag der 23 Jahre alte Johannes Maximilian Puls gewählt, wie der Jugendverband Samstagabend mitteilte. Eigenen Angaben zufolge hat der Verband 40 Mitglieder. Stellvertretende Landesvorsitzende sind Moritz Weishäutel aus Erfurt und Martin Kollath aus Gotha. Das BSW ist in Thüringen zusammen mit CDU und SPD Teil der Brombeer-Koalition und stellt mehrere Regierungsmitglieder.