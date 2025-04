In einem Interview hatte Landesgeneralsekretär Sascha Binder Esken jüngst kritisiert. "Kabinettsposten müssen an diejenigen gegeben werden, die ein großes Vertrauen innerhalb der Partei haben, aber vor allem auch bei den Menschen draußen", hatte Binder dem "Südkurier" und der "Badischen Zeitung" gesagt. "Wir haben sieben Kabinettsposten. Ich gebe Saskia Esken recht, dass vier davon an Frauen gehen sollen. Aber dann geht es danach, wer sind die vier Besten? Und darunter sehe ich Saskia Esken nicht."