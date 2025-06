Parteien: Stichwahl um FDP-Landesvorsitz

München (dpa/lby) - Die FDP in Bayern geht bei der Suche nach einem neuen Landesvorsitzenden in die Stichwahl. In der ersten Abstimmungsrunde einer Mitgliederbefragung bekam der Münchner FDP-Stadtvorsitzende Michael Ruoff mit 46,45 Prozent die meisten Stimmen, wie die Partei mitteilte. In der Stichwahl tritt er nun an gegen den ehemaligen Parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Matthias Fischbach, der 29,87 Prozent der Stimmen erhielt. Auf Platz drei landete Thomas Klaue mit 23,68 Prozent.