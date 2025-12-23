Parteien: Seehofer traut CSU noch immer 50 Prozent zu

München - Ex-CSU-Chef Horst Seehofer traut seiner Partei in Bayern weiterhin Wahlergebnisse zwischen 40 und 50 Prozent zu. "Dazu braucht es erstklassige Politik", sagte der frühere bayerische Ministerpräsident der "Süddeutschen Zeitung". Bei der vergangenen Bundestagswahl habe die AfD in Bayern bei fast 20 Prozent gelegen, "wenn wir die halbieren, dann sind wir schon bei 47 oder 48 Prozent". Die CSU könne sehr viel zurückholen durch gute Politik. "Schlechte Politik findet immer ein Echo bei den extremen Parteien. Ich halte es für absolut möglich, dass wir wieder stark nach oben steigen."