Parteien: Schreiben soll Behörden beim Waffenentzug von AfDlern helfen

Verfahren zwischenzeitlich gestoppt

Zwar hatte das Gericht Anhaltspunkte für eine verfassungswidrige Ausrichtung des Landesverbands gesehen. In den programmatischen Festlegungen und Zielstellungen des AfD Landesverbands würden deutlich völkisch-ideologische Motive sichtbar, die dem Grundgesetz fremd seien, hieß es damals in einer Mitteilung des OVG. Zugleich wies das Gericht jdeoch darauf hin, dass für den Waffenentzug auch eine kämpferisch-aggressive Haltung dargelegt werden muss. Außerdem hatten die Richter bemängelt, dass die Behörde in dem Fall nicht geprüft hatte, ob sich das betroffene AfD-Mitglied "unmissverständlich und beharrlich" von beispielsweise hetzenden Äußerungen oder etwa gewaltgeneigten, bedrohenden oder einschüchternden Verhaltensweisen anderer Mitglieder oder Anhänger der Partei distanziert habe.