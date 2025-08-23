Parteien: Schreiben soll Behörden beim Waffenentzug von AfDlern helfen

Erfurt (dpa/th) - Thüringer AfD-Mitglieder müssen weiterhin mit Verfahren zum Waffenentzug rechnen. Nach dpa-Informationen hat das Innenministerium eine Handreichung an die unteren Waffenbehörden mit Formulierungshilfen und rechtlichen Hinweisen verteilt - inklusive Rückschlüsse aus einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) zum Waffenentzug. "Wir haben die Waffenbehörden gebeten, die ruhenden Verfahren jetzt wieder aufzugreifen", sagte Thüringens Innenminister Georg Maier. Das Schreiben soll laut Maier den Kommunen helfen, die Verfahren voranzutreiben und zum Abschluss zu bringen.