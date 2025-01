Parteien "Schönere Beine" - Aiwanger neidisch auf Wagenknecht

Es sei "bezeichnend", dass das Treffen seiner Partei am Dreikönigstag in der Vorab-Berichterstattung keine Rolle gespielt habe. "Man will uns nicht hören", sagte er. "Was ist denn das für eine neutrale Presse, wenn wir hier ständig ignoriert werden?" Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident zeigte sich überzeugt, dass seine Partei bei größerer medialer Präsenz erfolgreicher wäre: "Dann wären wir zweistellig im Bundestag, aber man will uns dort nicht."