Parteien: Sachsen-BSW lädt zum Parteitag nach Leipzig

Leipzig (dpa/sn) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht in Sachsen lädt für den 26. September zum Landesparteitag nach Leipzig ein und begrüßt dann auch Bundeschefin Amira Mohamed Ali. Nach Angaben der Partei sind zudem Bundesgeneralsekretär Oliver Ruhnert, die frühere sächsische Landesvorsitzende Sabine Zimmermann sowie die Parteichefin des BSW in Sachsen-Anhalt, Claudia Wittig, zu Gast. Inhaltlich soll es vor allem um die aktuelle politische Situation gehen.