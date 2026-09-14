 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Sachsen-BSW lädt zum Parteitag nach Leipzig

Parteien Sachsen-BSW lädt zum Parteitag nach Leipzig

Das BSW diskutiert in Leipzig mit prominenten Gästen über Meinungsfreiheit und Toleranz. Auch die mögliche Zusammenarbeit mit der AfD dürfte zur Sprache kommen.

Parteien: Sachsen-BSW lädt zum Parteitag nach Leipzig
1
Das sächsische BSW hält am 26. September einen Landesparteitag in Leipzig ab. (Archvibild) Foto: Paul Glaser/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht in Sachsen lädt für den 26. September zum Landesparteitag nach Leipzig ein und begrüßt dann auch Bundeschefin Amira Mohamed Ali. Nach Angaben der Partei sind zudem Bundesgeneralsekretär Oliver Ruhnert, die frühere sächsische Landesvorsitzende Sabine Zimmermann sowie die Parteichefin des BSW in Sachsen-Anhalt, Claudia Wittig, zu Gast. Inhaltlich soll es vor allem um die aktuelle politische Situation gehen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Das BSW hatte bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt den Einzug in das Parlament geschafft. Jetzt will das Bündnis Sahra Wagenknecht Gespräche mit dem Wahlsieger AfD über eine mögliche Zusammenarbeit führen. Eine der Podiumsdiskussionen auf dem Parteitag in Leipzig soll sich um die Themen Meinungsfreiheit, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Brandmauern, Toleranz und Kompromiss drehen.