Ilmenau - Pflaumenmus aus Thüringen und ein Lego-Feuerwehrauto: Thüringens bisheriger SPD-Vorsitzender Georg Maier ist zum Abschied aus seinem Parteiamt mit mehreren Geschenken bedacht worden. Obwohl er nicht länger an der Spitze der Sozialdemokraten im Land steht, glaubt er aber nicht, dass er bald mehr Zeit für die Familie haben wird. "Ich gehe nicht davon aus, dass ich mich jetzt langweile", sagte Maier, der in Thüringen auch Innenminister ist, der Deutschen Presse-Agentur. Er sei inzwischen ständig auch außerhalb Thüringens unterwegs, um für die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens zu werben. Das Feuerwehrauto wolle er trotzdem mit seiner Tochter bauen. "Da wird sie sich freuen."