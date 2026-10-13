Erfurt (dpa/th) - Die Grünen in Thüringen brauchen eine neue Führungsspitze. Nach Ann-Sophie Bohm kündigte auch Co-Chef Luis Schäfer an, dass er bei der Neuwahl im November nicht mehr kandidieren werde.
Bereits am Montag hatte Ann-Sophie Bohm angekündigt, dass sie nicht mehr für den Grünen-Landesvorsitz kandidiert. Nun hat sich auch ihr Co-Vorsitzender entschieden.
Erfurt (dpa/th) - Die Grünen in Thüringen brauchen eine neue Führungsspitze. Nach Ann-Sophie Bohm kündigte auch Co-Chef Luis Schäfer an, dass er bei der Neuwahl im November nicht mehr kandidieren werde.
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"Mein Anspruch an mein politisches Handeln war immer, das Leben der Menschen konkret zu verbessern. Als Stadtratsmitglied und Ortsteilbürgermeister kann ich genau dafür in meiner Heimatstadt Gera Verantwortung übernehmen. Darauf möchte ich mich in der nächsten Zeit mit voller Kraft konzentrieren", erklärte Schäfer laut einer Mitteilung.
Am Montag hatte bereits Bohm angekündigt, nicht mehr für den Posten an der Spitze der Landespartei kandidieren. "Sieben Jahre ist eine lange Zeit für eine Landesvorsitzende – und das reicht dann auch. Das ist ein Amt, das man nicht ewig macht", hatte die 32-Jährige erklärt.
Bohm war seit 2020 Landessprecherin der Thüringer Grünen. Schäfer wurde 2024 Landesvorsitzender. Bei der Landtagswahl 2024 verpassten die Grünen den Wiedereinzug in den Thüringer Landtag.
Die Thüringer Grünen wollen bei einer Landesdelegiertenkonferenz am 13. und 14. November in Suhl einen neuen Landesvorstand wählen. Wer dafür kandidiert, ist noch nicht bekannt.