Parteien: Nach Klausur: BSW will AfD-Vorschläge im Einzelfall prüfen

Kontroverse in der Brombeer-Koalition

Innerhalb der Brombeer-Koalition gibt es seit Monaten eine Kontroverse darüber, ob ein AfD-Kandidat in das Amt eines stellvertretenden Landtagsvize-Präsidenten gewählt werden soll oder nicht. Während CDU und BSW dies nicht grundsätzlich ablehnen, will die SPD keinen AfD-Vertreter in dieses Amt wählen. Die AfD-Landtagsfraktion blockiert unter anderem wegen der Nichtwahl ihrer bisherigen Vorschläge für dieses Amt die Wahl von Brombeer-Abgeordneten in den Richterwahlausschuss und den Staatsanwältewahlausschuss.