Auch bei der Bundestagswahl schnitten die Freidemokraten in Bayern - wie auch im Bund - mit einem schlechten Ergebnis ab und verpassten den Wiedereinzug in den Bundestag. In der Folge hatte der bisherige Vorstand, Martin Hagen und Katja Hessel, seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. Sie wurden am Samstag verabschiedet und schlugen ihren Nachfolger selbst zur Wahl vor.