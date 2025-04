Parteien: Machtkampf im Thüringer BSW - Landeschefs schalten sich ein

Konkurrenten für Thüringer Vorsitzende

Im Nachbarbundesland Thüringen bahnt sich ein Gerangel um die Führungspositionen im BSW-Landesverband an, bei dem auch die Bundespartei mitmischt. Die bisherigen Landesparteichefs Katja Wolf und Steffen Schütz wollen beim Landesparteitag am 26. April in Gera erneut kandidieren. Sie müssen aber mit Konkurrenz rechnen: Die Thüringer BSW-Abgeordnete Anke Wirsing kündigte an, für den Parteivorsitz zu kandidieren und präsentierte ein Team von Mitstreitern.