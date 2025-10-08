Parteien: Maaßen kündigt Austritt aus Werteunion an

Maaßen kann sich Partei-Unterstützung vorstellen

In dem Schreiben gibt sich Maaßen trotzdem kämpferisch. Er und seine Mitstreiter, die ebenfalls die Werteunion verließen, würden zwar die Partei aufgeben, "aber nicht das Ziel, Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße zu

stellen. Niemals!" Er kündigte an, in den kommenden Monaten eine neue Organisationsform zu finden. "Es kann, aber es muss keine Partei sein, und wir können uns auch vorstellen, eine andere Partei, die unser gemeinsames Ziel einer Politikwende erreichen kann, zu unterstützen", schreibt Maaßen.