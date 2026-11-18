König-Preuss sagte, ein Beispiel für ein Nicht-Handeln des Innenministeriums im Kampf gegen Rechtsextremismus und die sich daraus ergebenden Folgen habe sich jüngst in Ostthüringen ereignet. Dort habe ein Verein, dessen rechtsextremer Charakter belegt sei, eine Immobilie kaufen und daraus ein Kampfsport- und Fitnessstudio machen können. Zudem sei dieser Verein auch noch als gemeinnützig anerkannt worden. "Die Gemeinnützigkeit wäre längst erledigt, wenn das Thüringer Amt für Verfassungsschutz diesen Verein als extrem rechts einordnen würde, was sie sind." Genau das geschehe aber nicht, sagte König-Preuss.