Erfurt (dpa/th) - Nach Einschätzung der Linken im Landtag schöpft das Thüringer Innenministerium im Kampf gegen Rechtsextremisten nicht alle vorhandenen Möglichkeiten aus. "Es wird sehr, sehr viel geredet", sagte die Linken-Innenpolitikerin Katharina König-Preuss. Aber es würden nicht einmal ansatzweise all die Optionen auch genutzt, die es gebe, um das weitere Vordringen des Rechtsextremismus gerade in den ländlichen Raum hinein zu verhindern. "Das Handeln passt einfach nicht zu den richtigen Äußerungen etwa des Innenministers, die es ja gibt."