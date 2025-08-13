Parteien: Linke schreibt Brief an Voigt und fordert Gespräch

Erfurt (dpa/th) - In einem Brief an Ministerpräsident und CDU-Landeschef Mario Voigt fordert die Linke den Regierungschef auf, mit ihr über den Haushalt ins Gespräch zu kommen. "Wir beobachten die von der Finanzministerin jüngst bekräftigten Sparziele und die absehbaren Folgen für Thüringen mit großer Sorge", schreiben die beiden neuen Linke-Landesparteichefs Katja Maurer und Ralf Plötner in dem Brief, in dem sie Voigt explizit als Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzenden ansprechen. Das Schreiben ging an die CDU-Landesgeschäftsstelle.