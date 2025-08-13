Parteien: Linke schreibt Brief an Voigt und fordert Gespräch

Maurer forderte eine frühere Einbindung ihrer Partei. "Für mich gehört es dazu, dass man sich an einen Tisch setzt und über Erwartungshaltungen spricht." Die Koalition sei in der Verantwortung, zu dokumentieren, dass sie bereit sei, mit der Linken ins Gespräch zu gehen. "Wir sind bereit zu Gesprächen, dann müssen wir aber auch zu Gesprächen eingeladen werden."