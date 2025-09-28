Parteien Kirschstein und Pollack neue Generalsekretäre der Bayern-SPD

Landshut (dpa/lby) - Die SPD in Bayern hat nach ihren neuen Landesvorsitzenden nun auch zwei neue Generalsekretäre gewählt. Kathrin Pollack und Uwe Kirschstein sollen dem Vorstand helfen, die Partei wieder zurück in die richtige Spur zu führen, wie es die wiedergewählte Landeschefin Ronja Endres kürzlich nannte. Die beiden Kommunalpolitiker sind außerhalb der SPD bisher kaum bekannt. Pollack erhielt in der Abstimmung auf dem Landesparteitag in Landshut 86 Prozent, Kirschstein 90 Prozent der Stimmen, wie eine Parteisprecherin sagte.