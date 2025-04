Parteien: Kemmerich schließt Kandidatur für FDP-Vorsitz nicht aus

Erfurt (dpa/th) - Thüringens früherer Kurzzeit-Ministerpräsident und FDP-Politiker Thomas Kemmerich schließt eine Kandidatur für den Vorsitz seiner Partei nicht aus. "Ich schließe gar nichts aus", sagte Kemmerich. Bei der Bundestagswahl habe die FDP viele Wählerinnen und Wähler an die CDU und die AfD verloren. Er erwarte Konzepte, wie die Wählerstimmen zurückgewonnen werden sollen. "Wenn das am Ende ein Angebot ist, wo viele und auch ich sagen, das ist nicht ausreichend, dann will ich auch nichts ausschließen", sagte Kemmerich. Er mache es vom Kurs der Partei abhängig. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "The Pioneer" darüber berichtet.