Kandidaten-Suche Heil tritt an - Wer noch Chancen auf den SPD-Vorsitz hat

Schwesig wird sich die Frage stellen, was sie an der Parteispitze gewinnen kann. Als Ministerpräsidentin habe sie ohnehin die Möglichkeit, die Bundespolitik zu gestalten, betonte sie. Bisher ist Schwesig der schwarz-roten Regierung oft ein Stachel im Fleisch. Als Parteichefin müsste sie im Koalitionsausschuss Kompromisse mit der Union machen. In einer Doppelspitze mit Klingbeil aber könnte sie als Kandidatin der Herzen dastehen - und alles Negative auf Klingbeil abschieben. Dann könnte sie auch Chancen haben, bei der Bundestagswahl 2029 als Kanzlerkandidatin anzutreten.

Anke Rehlinger: Die Regierungschefin des Saarlands wird in einem Atemzug mit Schwesig genannt. Doch sie möchte nicht. Und Rehlinger hat - so sieht man es in der SPD - bessere Argumente als Schwesig. Schließlich wird im April im Saarland gewählt, Rehlinger braucht ihre Kraft im Wahlkampf. Außerdem hat die 50-Jährige argumentiert, das Saarland sei zu weit weg von Berlin.

Ministerin oder Fraktionsvize: Wenn keine der SPD-Ministerpräsidentinnen ihren Hut in den Ring werden möchte, kämen Ministerinnen oder profilierte Abgeordnete infrage. Eine könnte die Bauministerin und Klingbeil-Vertraute Verena Hubertz sein. Ebenfalls im Gespräch sind die Fraktions-Vizes Wiebke Esdar und Siemtje Möller. Esdar, die Finanzexpertin, kommt wie die zurückgetretene Bas aus NRW - ein Pluspunkt in einer Partei, in der Regionalproporz eine große Rolle spielt. Möller war Sprecherin des pragmatisch-konservativen Seeheimer Kreises.

Oder doch das Ende der Doppelspitze?

Sollten sich für eine Doppelspitze keine Kandidaten finden, schließt man in der SPD auch eine alleinige Parteivorsitzende nicht aus. Eine weibliche Einzelspitze würden sie "ausdrücklich begrüßen", schreiben die Jusos in ihrem Parteitagsantrag. Den Namen Schwesig nennen sie nicht - doch die Ministerpräsidentin aus dem Norden ist die Einzige, der eine Alleinführung der SPD zugetraut wird.