Höcke wirft Voigt Abhängigkeit von der Linken vor

Höcke nannte Voigt einen "Partei-Apparatschik". Die neue Thüringer Landesregierung sei das Ergebnis "des reinen Machtwillens eines Mario Voigts". Höckes AfD gilt in Thüringen als völlig isoliert und hat selbst seit Jahren keinerlei Machtoption. Die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Partei wurde zwar bei der Landtagswahl im Herbst erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft. Doch keine der anderen im Landtag vertretenen Parteien will mit ihr zusammenarbeiten.