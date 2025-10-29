Parteien: Gruppe fordert Kurskorrektur der CDU zur Mitte

Berlin - In der CDU formiert sich eine Gruppe, die gegen eine einseitig konservative Positionierung der Partei eintritt. "Es bedarf einer Kurskorrektur, damit die CDU mit 40 Prozent wieder die Ergebnisse einer Volkspartei erreicht", heißt es in einer Erklärung der Initiative namens "Compass Mitte". Die von der Union bei der Bundestagswahl erreichten 28,6 Prozent dürften nicht zufriedenstellen. "Deshalb muss der soziale und liberale Teil der Union sichtbarer werden, um mehr Menschen anzusprechen." Zuerst berichtete die "Zeit" darüber.