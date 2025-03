Berlin - Die Grünen wollen ihre Bemühungen um Wählerinnen und Wähler in Ostdeutschland verstärken. "Ein nachhaltiges Wachstum grüner Politik hat im Osten größere Widerstände als in allen anderen Regionen", heißt es im Leitantrag des Bundesvorstands für den kleinen Parteitag am 6. April in Berlin. Der Bundesvorstand wolle "ab diesem Frühsommer die Präsenz vor Ort in ostdeutschen Kreisverbänden zu einem Schwerpunkt machen".