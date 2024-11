Erfurt/Friedrichroda (dpa/th) - Die Grüne Jugend in Thüringen hat ihren neuen Landesvorstand verkündet. Auf einer dreitägigen Landesmitgliederversammlung wurden Sara Marie Schläger aus Sömmerda und IT-Administrator David Döring aus Gera zu den neuen Sprechern gewählt, wie die Jugendorganisation der Grünen in Thüringen mitteilte. Die Versammlung fand vom 1. bis 3. November in Friedrichroda im Landkreis Gotha statt.