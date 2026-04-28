Parteien: Gauweiler für neues Wahlbündnis von CSU und Freien Wählern

München/Passau (dpa/lby) - Zur Stabilisierung des bürgerlich-konservativen Lagers empfiehlt CSU-Urgestein Peter Gauweiler seiner Partei mehr Nähe zu den Freien Wählern bis hin zu Bündnissen auch außerhalb Bayerns. "Freie Wähler und CSU sollen auch außerhalb des Freistaates als bayerisches Erfolgskonzept antreten können. Wenn die CSU nach dem Muster von "Bündnis 90/Die Grünen" solche Listen ermöglicht, etwa als gemeinsames "Bündnis Freie Wähler/CSU", wäre dort die Überwindung der Fünf-Prozent-Hürde nicht mehr ausgeschlossen, sondern naheliegend", sagte Gauweiler der "Mediengruppe Bayern" (Dienstag).