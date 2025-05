"Wir haben die SPD zusammen durch Höhen und Tiefen geführt. Das hat uns gegen viele Widerstände zusammengeschweißt", so Klingbeil. Die erfolgreiche Bundestagswahlkampagne mit Olaf Scholz sei ein ganz besonderer Höhepunkt gewesen. "In Momenten, in denen niemand an uns geglaubt hat, haben wir gezeigt, was man im Team meistern kann."