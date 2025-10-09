Parteien: CDU-Innenpolitiker Fiedler gestorben

Erfurt (dpa/th) - Der langjährige Innenpolitiker der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Fiedler, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilten die CDU sowie die Landtagsfraktion in Erfurt mit. Fiedler gehörte dem Thüringer Parlament von 1990 bis 2019 an und war viele Jahre auch ehrenamtlicher Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Tröbnitz im Saale-Holzland-Kreise. Thüringens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Mario Voigt bezeichnete Fiedler als über drei Jahrzehnte prägende Figur der Thüringer Landespolitik. Er sein ein streitbarer Demokrat mit Herz, Humor und Haltung gewesen.