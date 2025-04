Demnach habe Thüringens BSW-Chefin Katja Wolf Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) einen Brief geschrieben und darum gebeten, die Bildung von Bürgerräten zur Frage der Diplomatie auf den Weg zu bringen. "Wir bleiben da am Ball", wurde aus Wolfs Schreiben in einer Mitteilung zitiert. Sie habe zudem darum gebeten, dass die Spitze des Finanzministeriums an der Entwicklung der Formate beteiligt wird. Wolf ist Finanzministerin und Vize-Ministerpräsidentin in Thüringen.