Bisherige Landesvorsitzende sind Katja Wolf und Steffen Schütz. Beide hatten in einer Mitteilung vom Freitag zu einem vom Landesvorstand präsentierten Leitantrag für den Parteitag angedeutet, erneut für die Spitze der Landespartei kandidieren zu wollen. "Wir möchten uns in den kommenden Jahren mit voller Kraft und in Führungsverantwortung dafür einsetzen", hatten die beiden dazu erklärt.