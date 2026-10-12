Parteien: Ann-Sophie Bohm kandidiert nicht mehr als Grünen-Chefin

Erfurt (dpa/th) - Die bisherige Thüringer Grünen-Co-Chefin Ann-Sophie Bohm will nicht mehr für einen Posten an der Spitze der Landespartei kandidieren. "Sieben Jahre ist eine lange Zeit für eine Landesvorsitzende – und das reicht dann auch. Das ist ein Amt, das man nicht ewig macht", sagte die 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Zuvor hatte Bohm ihre Entscheidung bereits am Sonntag bei Instagram bekanntgegeben.