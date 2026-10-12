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Parteien Ann-Sophie Bohm kandidiert nicht mehr als Grünen-Chefin

Ann-Sophie Bohm will sich nach fast sieben Jahren aus der Führung der Thüringer Grünen zurückziehen. Wer ihr nachfolgen könnte, ist aber noch nicht bekannt.

Parteien: Ann-Sophie Bohm kandidiert nicht mehr als Grünen-Chefin
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Ann-Sophie Bohm ist seit 2020 Landessprecherin der Thüringer Grünen. Sie will zur nächsten Wahl des Landesvorstands im November nicht mehr antreten. (Archivbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die bisherige Thüringer Grünen-Co-Chefin Ann-Sophie Bohm will nicht mehr für einen Posten an der Spitze der Landespartei kandidieren. "Sieben Jahre ist eine lange Zeit für eine Landesvorsitzende – und das reicht dann auch. Das ist ein Amt, das man nicht ewig macht", sagte die 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Zuvor hatte Bohm ihre Entscheidung bereits am Sonntag bei Instagram bekanntgegeben. 

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Bohm ist seit 2020 Landessprecherin der Thüringer Grünen. Bei der Landtagswahl 2024 verpassten die Grünen den Wiedereinzug in den Thüringer Landtag. 

Die Thüringer Grünen wollen bei einer Landesdelegiertenkonferenz am 13. und 14. November einen neuen Landesvorstand wählen. Wer dafür kandidiert, ist noch nicht bekannt.