Den Wandel im politischen Zeitgeist kann jeder Wähler direkt in der Meininger Eleonorenstraße 10 sehen. Dort war bis vor kurzem noch Die Linke mit ihrem Wahlkreisbüro daheim. Nun ist die AfD in die Räume eingezogen. Am Samstag voriger Woche eröffnete deren Landtagsabgeordnete Vivien Rottstedt im Erdgeschoss ihr neues Büro im Wahlkreis, den sie im September 2024 gewonnen hatte. Patrick Beier von der Linken unterlag damals deutlich und verlor sein Mandat an sie. Mit diesem unfreiwilligen Rückzug aus der Landespolitik musste er auch nicht mehr den Anlaufpunkt für Bürger, Wähler und Parteifreunde aufrechterhalten. Doch der Linken waren mit dem Landtagsmandat auch die Gelder verloren gegangen, mit denen die Kosten für dieses oder ersatzweise ein anderes Büro beglichen werden konnten. Immerhin erhalten Landtagsabgeordnete in Thüringen nicht nur rund 7013 Euro monatliche Diät, sondern je nach Entfernung des Wahlkreises auch eine Aufwandspauschale von rund 2880 Euro bis zu 4045 Euro. Mit diesem Betrag werden unter anderem Aufwendungen für die Unterhaltung der Wahlkreisbüros abgedeckt. Obendrein bekommen Landtagsabgeordnete in Thüringen monatlich eine Mitarbeiterpauschale, mit der sie Beschäftigte in ihren Landtags- und Wahlkreisbüros bezahlen.