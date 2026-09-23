Christoph Zimmermann wird sich erneut um den Vorsitz des SPD-Kreisverbandes Schmalkalden-Meiningen bewerben. Bei der Mitgliederversammlung am 28. Oktober in Meiningen will der bisherige Kreis- und Fraktionsvorsitzende erneut um das Vertrauen der Mitglieder werben. Zugleich verbindet der Breitunger seine Kandidatur mit dem Anspruch, die inhaltliche Arbeit des Kreisverbandes weiterzuentwickeln und die SPD gerade in den ländlichen und strukturschwächeren Regionen wieder stärker als gestaltende politische Kraft sichtbar zu machen.