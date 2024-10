München/Ingolstadt (dpa/lby) - Am 16. November will sich in Ingolstadt der bayerische Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) gründen. Dies kündigte der langjährige Linken-Spitzenfunktionär und Vize-Vorsitzende der BSW-Gruppe im Bundestag, Klaus Ernst, in der "Augsburger Allgemeinen" an. Die Namensgeberin der Partei, Sahra Wagenknecht, wird dazu Ernst zufolge aber nicht erwartet.