Klimaschutz und kleine Klassen: Linke Parteien im Aufwind

Leicht werden es die linken Parteien Frederiksen nicht machen, denn sie konnten bei der Wahl Zugewinne feiern. Die sozialistische Volkspartei, die sich im Wahlkampf für kleinere Schulklassen und mehr Klimaschutz eingesetzt hatte, wurde mit 11,6 Prozent sogar zweitstärkste Partei im Parlament. "Die Dänen haben gesprochen - und sie wünschen sich mehr rote und grüne Politik in diesem Land", sagte der Chef der linken Partei Enhedslisten, Pelle Dragsted.

Doch auch die Befürworter eines harten Vorgehens gegen Ausländer konnten mehr Wähler von sich überzeugen: Nach einem katastrophalen Ergebnis vor vier Jahren kam die rechtspopulistische Dänische Volkspartei diesmal auf 9,1 Prozent (2022: 2,6 Prozent). Auch insgesamt legten rechtspopulistische Parteien leicht zu.

Viele Beschlüsse werden in Dänemark ohnehin mit einer breiten Mehrheit über politische Lager hinweg getroffen. Minderheitsregierungen sind normal - entscheidend für eine künftige Regierung ist, dass sie keine Mehrheit gegen sich hat. Trotzdem: "Es spricht nicht viel dafür, dass das hier einfach wird", meint Mette Frederiksen. Und mahnt dann, ganz Dänisch, zu Kompromissen.