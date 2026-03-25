Parlamentswahl in Dänemark Dänemark steht nach Wahl vor schwieriger Regierungsbildung

Ministerpräsidentin Frederiksen regierte bislang mit den Rechtsliberalen und Moderaten. Sie hatte sich vorab nicht festgelegt, ob sie nach der Wahl erneut eine Regierung der Mitte oder ein Bündnis mit den linken Parteien anstreben will. Die in der Migrationspolitik für ihre harte Linie bekannte Regierungschefin hatte aber immer wieder betont, dass die unsichere Lage auf der Welt mit zahlreichen Krisen- und Konfliktherden nach Zusammenhalt verlange. Ihre Sozialdemokraten fuhren bei der Parlamentswahl laut der Nachrichtenagentur Ritzau ihr schlechtestes Ergebnis seit 1903 ein.