Parlamentswahl im Südkaukasus Wahl in Armenien als Zerreißprobe zwischen Ost und West

"Die Stimmung im Land hat sich gedreht", beobachtet auch Jacob Wöllenstein, der politische Direktor der Konrad-Adenauer-Stiftung im Südkaukasus. Die Arbeit der Regierung werde inzwischen positiver bewertet, vor allem bei der für viele Menschen wichtigen Frage nach Frieden und Sicherheit. Auch beim Schaffen neuer Jobs sei Paschinjan erfolgreich gewesen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Selbst wenn viele Paschinjan nicht mögen, gibt es keine Alternative". Die als kremlhörig wahrgenommenen Teile der Opposition seien es jedenfalls nicht.

Gesellschaft ist polarisiert

Ob es bei der Wahl am Ende für Paschinjan reichen wird, war zuvor noch unklar. Seine Partei "Zivilvertrag" wird wohl die meisten Stimmen gewinnen, könnte aber auf Partner angewiesen sein, um erneut die Regierung zu stellen.

Umfrageergebnisse schwanken stark. Unklar ist daher noch, wie viele politische Parteien oder Blöcke ins Parlament einziehen werden. Sollte am Ende keine der politischen Kräfte eine Mehrheitsregierung bilden können, müssten die Armenier in vier Wochen noch einmal wählen.