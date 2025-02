Parlamentswahl: Bundestagswahl in Thüringen: Polit-Promis und AfD-Zank

Wo könnte es besonders spannend werden?

Wegen der hohen Polit-Promi-Dichte gilt der Wahlkreis Erfurt – Weimar – Weimarer Land II als spannend. Dort kandidieren zum Beispiel Ramelow, Göring-Eckardt, Schneider und Kemmerich. Für die CDU geht der Schulleiter Michael Hose an den Start. Hinzu kommen Kandidaten für das BSW, die Freien Wähler und die MLPD. Wegen des Höhenflugs der AfD in den Umfragen zur Bundestagswahl werden auch Alexander Claus (AfD) Chancen zugerechnet.

Zieht jeder Wahlkreisgewinner automatisch in den Bundestag ein?

Nein. Das war mal so, aber nach einer Wahlrechtsreform wird bei dieser Bundestagswahl erstmals nicht jeder automatisch in den Bundestag einziehen, der in seinem Wahlkreis als Sieger hervorgeht. Die Wahlkreisgewinner bekommen dann ein Mandat, wenn ihre Partei auf genügend Zweitstimmen kommt, anderenfalls bleibt der Wahlkreis ohne Direktkandidaten.

Anders verhält es sich bei parteiunabhängigen Bewerberinnen und Bewerbern: Sie kommen auf jeden Fall in den Bundestag, wenn sie die meisten Erststimmen in einem Wahlkreis holen würden.

Wie schnitten die Parteien in Thüringen bei der Bundestagswahl 2021 ab?

Die CDU hofft auf mehr Rückenwind als vor vier Jahren. Bei der Wahl 2021 war sie nur auf 16,9 Prozent gekommen. Auswirkungen könnte die Wahl auch auf die AfD um Björn Höcke haben. Nicht nur Höckes rechte Hand in der Partei, Stefan Möller, könnte in den Bundestag einziehen. Auch sein Stratege in der Landtagsfraktion, Torben Braga, hat Chancen auf ein Mandat.

Die AfD hatte bei der Bundestagswahl 2021 in Thüringen 24 Prozent geholt - und damit deutlich mehr als im bundesweiten Ergebnis. Die Linke kam damals im Freistaat auf 11,4 Prozent, die SPD auf 23,4 Prozent, die FDP auf 9,0 Prozent und die Grünen auf 6,6 Prozent. Für das BSW ist es die erste Bundestagswahl. Bei der Thüringer Landtagswahl hatte die junge Partei aus dem Stand 15,8 Prozent erreicht.