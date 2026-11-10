Parlamentsgebäude Landtagssanierung wird sich über eine Dekade ziehen

Erfurt (dpa/th) - Die geplanten Sanierungsarbeiten an den Liegenschaften des Thüringer Landtages in Erfurt werden einige Zeit in Anspruch nehmen. "Wir reden über größere Umbauarbeiten in einem Zeitraum von zehn Jahren, ungefähr", sagte Landtagspräsident Thadäus König (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Ein erheblicher Teil der Technik und Bausubstanz der Parlamentsliegenschaften sei zwischen 1990 und 2003 zuletzt modernisiert worden. Gerade die Haustechnik sei inzwischen überholt. "Man kriegt auch keine Ersatzteile mehr dafür", sagte König.