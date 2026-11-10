Parlamentsgebäude Landtagssanierung wird sich über eine Dekade ziehen

Neben dem Alter der Gebäude und der verbauten Technik gibt es noch einen anderen Grund dafür, dass der Landtag inzwischen regelmäßig an seine räumlichen, technischen und auch organisatorischen Grenzen stößt: Die Gebäude sind für ein Parlament gebaut worden, das aus drei oder vier Fraktionen besteht – nicht für ein Parlament, das so zersplittert ist wie heute. "Der Landtag hat sich auch gegenüber 1990 oder auch 2000 verändert", sagte König. Das müsse baulich berücksichtigt werden.