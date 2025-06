Wer in Deutschland einen Führerschein erwerben will, muss vorab eine Fahrtauglichkeitsuntersuchung absolvieren, in der Regel ist das ein Sehtest. Für Bus- und Lkw-Fahrer gelten strengere Anforderungen, sie müssen sich regelmäßig ärztlich untersuchen lassen - und dabei können Gesundheitsprobleme auffallen. Aus der Ministeriumsantwort geht nicht hervor, wie viele Menschen, die vom Führerscheinentzug betroffen waren, Berufskraftfahrer waren.